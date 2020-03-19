29 Сентября 2020
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Общество В России
военная техника, Екатеринбург (2018) | Фото: Минобороны РФ

Правительство может ужесточить ограничение россиян ради борьбы с коронавирусом – источник

Правительство России может усилить меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 по примеру некоторых европейских государств и Китая, опыт которого показывает – мероприятия могут показаться кому-то жесткими, но они признаются экспертами эффективными. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в кабинете министров.
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На какие меры могут пойти власти? Дальнейшая отмена массовых культурных и спортивных мероприятий, более тщательная дезинфекция мест пребывания людей, изменение режима работы. Последнее пока происходит в рекомендательном режиме. Например, накануне мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей перевести всех офисных сотрудников на удаленную работу, он рассчитывает, что на такой формат будет переведено до 30% офисных сотрудников.

Более жесткая мера – рекомендация не покидать дом при появлении симптомов ОРВИ, даже если человек не выезжал в последнее время за границу и не общался с путешествовавшими.

Напомним, во Франции на этой неделе фактически был введен комендантский час, запрещен выезд из страны и передвижение между городами, закрыты почти все магазины, выходить на улицу можно только с объяснительной запиской и по срочным делам.

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Правительство может ужесточить ограничение россиян ради борьбы с коронавирусом – источник

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Теги: правительство россии, ужесточение мер, коронавирус в россии, коронавирус, covid-19



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