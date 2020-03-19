В Югре введён режим повышенной готовности

Губернатор Наталья Комарова ввела в регионе режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Отменены выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы Югры. Местная власть должна организовать дистанционное обучение, наблюдение за гражданами, вернувшимися из-за границы и лицами, контактировавшими с ними, и так далее. При необходимости студенты-медики будут привлечены для оказания медицинской помощи лицам из групп риска.

Предпринимателям будет оказана господдержка в случае понесённых потерь в связи со сложившимися обстоятельствами. За несвоевременную или не полную неоплату коммунальных услуг и капремонта не будут взиматься пенни.

А неработающие граждане могут быть временно трудоустроены на общественные работы, направленные на оказание пожилым гражданам и иным маломобильным категориям бытовых услуг, бесконтактную доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств.

Напомним, ранее режим повышенной готовности ввели на Ямале, в Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областях.