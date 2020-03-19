29 Сентября 2020
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телемедицина, роснефть, месторождение, нефть (2019) | Фото:пресс-служба компании &quot;Роснефть&quot;

СМИ: правительству предложили разрешить ставить диагнозы и назначать анализы в сети

Венчурный фонд ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) предложил правительству активизировать работу по изменению законодательства с целью разрешения дистанционной постановки диагноза в рамках телемедицины. Также инвесторы предлагают разрешить дистанционно назначать лечение. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передает РБК.

Эксперты считают, что дистанционное диагностирование и лечение не решит проблему коронавируса, поскольку тот нуждается в лабораторных анализах, но сможет облегчить работу врачей, столкнувшихся с огромным потоком пациентов. Кроме того, это обезопасит и самих врачей, которые, возможно, в скором времени будут востребованы как никогда.

В венчурном фонде готовы помочь с разработкой поправок в закон, которые бы расширили возможности телемедицины. В ФРИИ отмечают, что даже если эта возможность будет введена только на время эпидемии, она все равно окажет положительное влияние на ситуацию.

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СМИ: правительству предложили разрешить ставить диагнозы и назначать анализы в сети

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Теги: правительство, телемедицина, коронавирус в россии, эпидемия, постановка диагноза, лечение, коронавирус, covid-19



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