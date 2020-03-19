"Уральские авиалинии" могут организовать эвакуацию российских туристов из Дубая

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предупредила своих клиентов о закрытии границы Объединенных Арабских эмиратов для россиян. С 19 марта въехать в эту страну из России смогут только владельцы дипломатических паспортов и лица с видом на жительство (резидентской визой).

Перевозчик рассматривает возможность организации вывозных рейсов для российских пассажиров, находящихся в Дубае, сообщили в "Уральских авиалиниях".

По последним данным, в ОАЭ было зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 26 человек уже поправились. В России, по данным оперштаба, на 18 марта насчитывалось 147 заболевших, полностью вылечились 5.