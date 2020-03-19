Весенний призыв в российскую армию могут перенести

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Этот вопрос будет обсуждаться на уровне руководства Минобороны и Администрации президента, сообщил высокопоставленный федеральный чиновник. Однако перенос может и не потребоваться: достаточно будет призвать для прохождения срочной службы не около 130 тыс. человек, а гораздо меньше с условием прохождения каждым из призывников тщательного медицинского обследования. А после прохождения пика эпидемии разницу в численности можно будет восполнить.

Весенний призыв объявляется указом президента, обычно 30 марта. Прошлой весной в Вооруженные силы и другие воинские формирования было призвано около 135 тыс. человек, пишут "Ведомости".

Тем временем, министерство спорта России рекомендует всем спортивным федерациям и организациям отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории страны с 21 марта и до особого распоряжения, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эта мера связана с распространением коронавируса COVID-19.

А суды переходят в "онлайн" из-за коронавируса: рассматривать дела будут в режиме ВКС.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховного суда РФ. Согласно первому пункту постановления, необходимо приостановить личный прием граждан в судах. Подавать документы рекомендовано только через электронные интернет-приемные судов или по почте России. При этом рассматриваемая категория дел ограничивается.

Отметим, что действовать ограничительные меры начинают с сегодняшнего дня и продлятся до 10 апреля.