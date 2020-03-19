29 Сентября 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Utair свяжет Минеральные Воды с Поволжьем и Сибирью

В весенне-летнем расписании Utair появятся региональные рейсы, которые свяжут Минеральные Воды с Поволжьем и Сибирью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, с 2 апреля авиакомпания начинает полеты из Самары. Рейсы в Минеральные Воды будут выполняться по понедельникам и четвергам. Минимальная стоимость перелета - 2 тыс. 606 руб.

С 4 апреля Utair будет еженедельно летать в Минеральные Воды из Сургута. Стоимость билетов - от 7 тыс. 785 руб.

Рейсы по новым направлениям будут выполняться на Boeing 737-500, рассчитанный на 126 пассажиров.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Utair" возвращает в своё расписание прямой рейс Нижневартовск – Санкт-Петербург. Информация об этом появилась в официальной группе администрации столицы Самотлора "ВКонтакте". Полёты возобновятся с 4 апреля. 

Самолёты будут летать по вторникам и субботам до 26 октября. Например, если улетать из Нижневартовска 4 апреля, а из Санкт-Петербурга – 12-го, то билет туда-обратно с 5 кг ручной клади и 20 кг багажа обойдётся в 21,5 тыс. руб. Авиакомпания прекратила полеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург в начале года. Причиной стало отсутствие субсидии из федерального бюджета.

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Utair свяжет Минеральные Воды с Поволжьем и Сибирью

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Теги: Utair, рейсы



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