В Екатеринбурге запретили проведение массовых мероприятий

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, с 18 марта приостанавливаются занятия в муниципальных образовательных и спортивных организациях. По усмотрению родителей вводится свободное посещение детских садов.

До 12 апреля введён запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Поставлена задача создать условия для оформления больничных жителям Екатеринбурга, прибывшим из территорий риска, без посещения медучреждений.

Высокинский также распорядился обеспечивать дополнительную дезинфекцию в местах массового пребывания горожан.

Как сообщалось ранее, свердловским школам разрешили самим принимать решение об организации учебного процесса на время действия особых мер профилактики коронавируса. Об этом на брифинге рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Если учебное заведение примет решение не приостанавливать обучение, то оно будет обязано вести утренний мониторинг температуры приходящих детей, проводить дезинфекцию помещений и так далее.

Такие послабления делаются из-за семей, в которых не с кем оставить ребенка дома на время карантина. Таких детей не слишком много, но именно для них Роспотребнадзор оставил решение о дистанционном обучении на усмотрение школ.