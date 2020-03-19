ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба России считает, что в настоящее время нет предпосылок для подорожания бензина и дизельного топлива, как оптом, ни в розницу.

Ведомство продолжает мониторить всех индикаторов рынка нефтепродуктов. Как отмечается, динамика роста цен на бензин и дизельное топливо с 1 января по 18 марта не превышала уровень инфляции, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин удивился данным доклада министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, который отметил, что цены в стране на бензин повысились.

Глава государства поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

"92-й бензин за год вырос на 10,44%. Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция. Как так может быть?" - сказал Путин.

Патрушев пояснил, что Минсельхоз контролирует ситуацию.