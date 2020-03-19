Отменено большинство поездов между Россией и Белоруссией

Большинство поездов между Россией и Белоруссией отменили.

Между двумя странами будут курсировать только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, сказано в сообщении РЖД.

При этом курсирование девяти поездов в российско-белорусском сообщении сохранится. Речь идет о поездах, которые ходят между Минском, Полоцком, Брестом и Москвой и между Гомелем, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на новость о том, что Россия с 16 марта закрывает для граждан российско-белорусскую границу из-за коронавируса. Глава государства считает, что в Белоруссии обстановка с заболеванием не слишком страшная, уж точно не хуже, чем в России.

Тем временем, в Белоруссии количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 увеличилось до 51, пятеро из них выздоровели и были выписаны.

Министерство здравоохранения республики сообщило, что на 8 утра 18 марта девять пациентов имеют выраженные симптомы, остальные "находятся на контроле" с положительными тестами, но у них вирус не дает симптомов.