Отменено большинство поездов между Россией и Белоруссией

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.rzd.ru

Отменено большинство поездов между Россией и Белоруссией

Большинство поездов между Россией и Белоруссией отменили.

Между двумя странами будут курсировать только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, сказано в сообщении РЖД.

При этом курсирование девяти поездов в российско-белорусском сообщении сохранится. Речь идет о поездах, которые ходят между Минском, Полоцком, Брестом и Москвой и между Гомелем, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на новость о том, что Россия с 16 марта закрывает для граждан российско-белорусскую границу из-за коронавируса. Глава государства считает, что в Белоруссии обстановка с заболеванием не слишком страшная, уж точно не хуже, чем в России.

Тем временем, в Белоруссии количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 увеличилось до 51, пятеро из них выздоровели и были выписаны.

Министерство здравоохранения республики сообщило, что на 8 утра 18 марта девять пациентов имеют выраженные симптомы, остальные "находятся на контроле" с положительными тестами, но у них вирус не дает симптомов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отменено большинство поездов между Россией и Белоруссией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Белоруссия, поезда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.03.2020 12:44 Мск Лукашенко обиделся на закрытие границы из-за коронавируса: "Это Россия охвачена, а не мы"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети