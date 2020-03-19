Путин призвал россиян не верить фейкам о распространении коронавируса

Российский президент Владимир Путин призвал граждан страны не верить фейкам о распространении коронавируса.

По словам главы государства, министерство здравоохранения РФ держит ситуацию с заболеванием под контролем. При этом Путин попросил проявлять дисциплину в борьбе с инфекцией и не полагаться на русский авось.

Президент призвал следить за официальными данными, сообщает RT.

Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ о возможности применения "самых жестких мер" к тем, кто будет распространять фейковые новости о коронавирусе COVID-19.

"Вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве сообщили, что круглосуточно мониторят "все СМИ, социальные сети, видеохостинги <…> на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации".

Напомним, оперативный штаб обновил данные по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 в России. Оказалось, что за сутки их стало больше на 33, всего 147 случаев. Полностью вылечившимися по-прежнему числятся только пять человек, проведено более 122 тыс. тестов на вирус.