29 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Эрдоган (2016) | Фото:

Эрдоган: Запад оставил пострадавших от эпидемии "на произвол судьбы"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в пандемии коронавируса.

Глава государства заявил, что Запад оставил пострадавших от эпидемии "на произвол судьбы" и поступает по принципу "кто сможет, тот пусть и выживает". Как считает Эрдоган, в западных странах годами не заботились о своих гражданах.

Президент Турции высказал уверенность в том, что мир стоит на пороге коренных изменений "в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Министерство культуры и туризма Турции в рамках профилактических мер рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец или середину апреля.

Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой призвал туроператоров отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

При этом он пояснил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

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Эрдоган: Запад оставил пострадавших от эпидемии "на произвол судьбы"

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Теги: Турция, коронавирус



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