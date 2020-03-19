В ЦИК заявили о надомном голосовании по Конституции

Порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, комментируя слова президента Владимира Путина о механизме надомного голосования по поправкам в Основной закон.

"…То есть в принципе эта возможность уже предусмотрена, а количество будет зависеть от заявок для голосования на дому", - сказала Гришина. По ее словам, "большое количество граждан сможет проголосовать на дому, все желающие". Сбор заявок для голосования предусмотрен "практически со следующей недели", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено, если ситуация с коронавирусом станет опасной для граждан, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что решение примет Путин.

Указ о назначении днем общероссийского голосования 22 апреля Путин подписал накануне. Тогда же Песков опроверг информацию о возможном переносе голосования на 12 июня и говорил, что альтернативные даты пока не рассматриваются.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться". При этом пока комиссия продолжает подготовку к голосованию.

Говоря о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в стране, Песков также рассказал, что может быть перенесен весенний призыв в армию. По этому вопросу правительство и администрация президента будут консультироваться с Минобороны в ближайшее время.