Нефть торгуется ниже $25

Цена на нефть марки Brent упала ниже $25 за баррель.

За сутки баррель подешевел на 15,1%. 18 марта курс рубля к доллару в моменте поднимался до отметки в 80,87 руб., евро - до 88,72 руб.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стоимость нефти на мировых рынках. "Это низкая цена, хотелось бы повыше", - заявил он журналистам.

Однако пожелания Кремля пока ни на что не повлияли.

Нефтяные цены на мировых рынках обрушились после того, как России и Саудовской Аравии (читай ОПЕК) не удалось договориться о продлении соглашения о сокращении добычи во втором квартале ради удержания цен. Считается, что отказ России от сделки был пролоббирован руководством "Роснефти". Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявлял, что соглашение ОПЕК+ вредно для России, а саудиты и американцы окажутся в проигрыше.

После срыва сделки Саудовская Аравия стала наращивать добычу и начала переговоры с крупными европейскими покупателями российской марки Urals, предлагая им нефть по меньшей стоимости - 25 долларов за баррель, тогда как Россия предлагает примерно на 20% дороже. Таким образом, саудиты пытаются вытеснить Россию с ее традиционных рынков. И вот уже вторую неделю подряд российские нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу. И к обрушению цен на "черное золото" до минимумов с 2003 года добавилось резкое сжатие спроса.