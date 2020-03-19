29 Сентября 2020
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Общество В России
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

В России может появиться новый рабочий режим

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости.

Этот вопрос планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под кураторством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Идея принадлежит ОНФ. Как предполагается, новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно. В настоящее время законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Для легализации удаленной работы необходимы поправки в Трудовой кодекс. В настоящее время на дистанционную работу своих сотрудников переводят многие российские работодатели. Это связано с угрозой распространения коронавируса, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, россияне, которые находятся на двухнедельном карантине в связи с распространением коронавируса в России, смогут оформить больничный лист дистанционно.

Для этого будет необходимо предоставить фото подтверждающих документов, говорится в сообщении Минтруда. Заявления будут приниматься на сайте Фонда социального страхования.

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В России может появиться новый рабочий режим

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Теги: рабочий режим, работа, занятость



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