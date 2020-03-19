Находящиеся на карантине смогут оформить больничный удаленно

Россияне, которые находятся на двухнедельном карантине в связи с распространением коронавируса в России, смогут оформить больничный лист дистанционно.

Для этого будет необходимо предоставить фото подтверждающих документов, говорится в сообщении Минтруда. Заявления будут приниматься на сайте Фонда социального страхования.

Как отметили в министерстве, соответствующий порядок был утвержден в кабмине России. Такой больничный оплачивается из средств Фонда социального страхования частями, а не после его закрытия, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, москвичам, вернувшимся из Италии, рекомендовано провести в самоизоляции 14 дней, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. При этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что люди на карантине смогут получить больничный лист. Для этого можно позвонить по телефону горячей линии городского департамента здравоохранения 8-495-870-45-09, и курьер доставит больничный лист на дом в течение двух дней.