29 Сентября 2020
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Общество В России
обед, больница, коронавирус, авк, питание (2020) | Фото: moscow-post.su

"Открытые медиа" Ходорковского используют тему коронавируса для вбросов о питании

Сергей Кодаев, исполнительный директор «АВК», предложил Михаилу Ходорковскому попробовать себя в роли грузчика или «волонтера», раз он так обеспокоен питанием жителей столицы, находящихся в карантине. Таким образом собеседник Moscow Post отреагировал на сообщение «Открытых Медиа» о поставке компанией питания пациентам с подозрением на коронавирус.

Ранее подконтрольное Михаилу Ходорковскому издание «Открытые Медиа» сообщило, что компания «АВК» вне конкурса получила право на поставку питания в больницу №40 в Коммунарке. Как утверждает СМИ, еда предназначена для пациентов, находящихся под наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса.

Общаясь с журналистом издания Moscow Post, Колдаев предложил Ходорковскому лично посетить больницу и принять на себя роль «волонтера», чтобы поухаживать за больными коронавирусом. Он также подчеркнул, что был крайне удивлен, когда узнал, что олигарх заинтересовался пациентами больницы, где размещены москвичи с подозрением на COVID-19.

кодаев, авк, ходорковский, питание, коронавирус(2020)|Фото: moscow-post.su

«Для этого ему конечно же понадобятся необходимые документы: медицинская справка об отсутствии заболеваний, медкнижка, справка о наличии необходимой квалификации для работы, связанной с питанием. Требуется пройти и соответствующее медобследование, - заметил исполнительный директор «АВК». Единственная проблема, которая может возникнуть: ввиду того, что у господина Ходорковского отсутствует необходимая квалификация, то мы можем взять его только на должность грузчика», - рассказал Колдаев.

Помимо этого, он заверил, что все питание в больнице не только вкусное и полезное, но и соответствует всем необходимым нормам. В качестве доказательства Колдаев предоставил фотографии еды для пациентов, находящихся на карантине.

обед, больница, коронавирус, авк, питание(2020)|Фото: moscow-post.su

Напомним, ранее СМИ связывали «АВК» с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Однако установить эту связь так и не удалось. Колдаев ранее комментировал нападки различных изданий на предприятие. По его словам, вся критика в адрес «АВК» может оказаться просто заказным вбросом в угоду конкурентам.

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"Открытые медиа" Ходорковского используют тему коронавируса для вбросов о питании

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Теги: открытые медиа, коронавирус, ходорковский,



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