Ребёнок с хрупкими костями нуждается в помощи

Герман - "хрустальный ребенок", переживший за 2,5 года уже с десяток переломов, причём первый из них - уже при рождении. Мальчик стал "ломаться" постоянно. Наконец родители нашли клинику, где мальчику начали делать капельницы с лекарством, укрепляющим кости. Уже после первых капельниц переломы прекратились — почти на 2 года. Малыш окреп, помог и бассейн.

В полтора года Герман пошел. Но, уже имея горький опыт и зная, как бывает больно, боится быстро ходить и бегать, а бесплатная реабилитация возможна только для детей после шести лет.

В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (ФГАУ НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ) Герману предстоит восстановительное лечение. "Без таких курсов реабилитации у Германа не будет возможности повысить тонус мышц, кроме того, занятия помогут избежать новых спонтанных переломов", - говорят врачи НМИЦ. Стоимость одного курса лечения - 68 600 рублей. В год мальчику необходимо проходить до трех таких курсов.

Как сообщает Infox.ru, помочь Герману можно, отправив смс-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (Например, "150").