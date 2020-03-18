29 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
донор (2013) | Фото:

В Прикамье "Скорая" испытывает дефицит донорской крови: доноры боятся коронавируса

Пермская краевая станция переливания крови столкнулась с дефицитом донорской крови из-за снижения количества доноров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

По информации ведомства, одной из причин является страх многих доноров каким-либо образом заразиться новой коронавирусной инфекцией. Если количество доноров останется на таком же уровне или снизится, под угрозой окажутся жизни сотен пациентов.

В минздраве уверяют, что для доноров нет никакого риска поскольку на станциях переливания крови соблюдается повышенный санитарно-эпидемиологический режим, поверхности и пол помещений проходят дополнительную обработку, сотрудники работают исключительно в масках, в залах установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук, производится дополнительное обеззараживание воздуха в холле для доноров на втором этаже.

Врачи призывают поддерживать плановые "Дни донора".

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В Прикамье "Скорая" испытывает дефицит донорской крови: доноры боятся коронавируса

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Теги: донорство, кровь, коронавирус



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