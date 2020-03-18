29 Сентября 2020
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Суды переходят в "онлайн" из-за коронавируса: рассматривать дела будут в режиме ВКС, но не все

Новая коронавирусная инфекция скорректировала работу российских судов: будет ограничено рассмотрение уголовных дел и доступ в суд посетителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховного суда РФ. Согласно первому пункту постановления, необходимо приостановить личный прием граждан в судах. Подавать документы рекомендовано только через электронные интернет-приемные судов или по почте России. При этом рассматриваемая категория дел ограничивается:

"Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства", - говорится во втором пункте.

Третий пункт постановления предписывает судам при возможности рассматривать дела в режиме видеоконференцсвязи. И в заключении судьям и работникам аппаратов судов рекомендуют прибегать к самоизоляции при малейших признаках заболевания.

Отметим, что действовать ограничительные меры начинают с завтрашнего дня и продлятся до 10 апреля.

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Суды переходят в "онлайн" из-за коронавируса: рассматривать дела будут в режиме ВКС, но не все

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Теги: Верховный суд, суды, уголовное дело, коронавирус



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