В Москве звезду сериала "Кадетство" задержали за избиение врачей

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве, сообщает telegram-канал Mash.

Сообщается, что актер пришел со съемок, выпил и потерял сознание. Ему вызвали "скорую". Приехавшие на вызов медики, попытались привести его в чувство. Актер пришел в себя и набросился на них с кулаками. Фельдшер получил травмы и уже пишет заявление, актер задержан.

Кирилл Емельянов начал карьеру актера со съемок в "Ералаше". В 2005 г. он снялся в драме Александра Атанесяна "Сволочи", рассказывающей о построенном спецслужбами в годы войны тайном лагере, где готовили юных диверсантов-смертников. После "Сволочей" актер сыграл отрицательного героя в сериале "Кадетство".

Сам актер называл своего героя "гнидой, сволочью" и говорил, что ему было тяжело играть его.

С 2010 года — Кирилл Емельянов является артистом Московского театра "Школа современной пьесы".