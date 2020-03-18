Курс доллара превысил 80 рублей

Рубль продолжает падение: курс доллара превысил 80 рублей, евро стал больше 88 рублей передает корреспондент Накануне.RU.

В последний раз доллар находился на этом уровне в феврале 2016 года. Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти - в настоящий момент цена упала на 12% и составляет $25,20 за баррель.

Напомним, аналитики ждут завтрашнего заседания совета директоров Центрального банка России. Некоторые ожидают, что регулятор пойдет на повышение ключевой ставки, которая сейчас составляет 6%, хотя и снижалась последние полгода. Многие указывают ЦБ на меры, предпринимаемые другими центральными банками мира для поддержки экономики. Например, многие снизили почти до нуля ключевую ставку. Последовательный критик Эльвиры Набиуллиной Олег Дерипаска попросил кого-нибудь перевести для Центробанка в преддверии завтрашнего заседания статью из Financial Times с обзором действий финансовых властей в разных странах в условиях кризиса.

Между тем, пока российские финансовые власти скупо комментируют свои планы в отношении корректировки и ранее считавшегося очень оптимистичным бюджета страны. Так, глава Минфина Антон Силуанов заметил: "Ситуация пока развивается не лучшим образом, пока мы отклоняемся от макропрогноза на год, это коснется и бюджета". При этом первый вице-премьер Андрей Белоусов накануне на совещании президента с правительством продолжал утверждать, что "рубль стабилен".