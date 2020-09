Little Big назвали отмену "Евровидения" единственно правильным решением

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" прокомментировала отмену международного песенного конкурса в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе заявили, что сожалеют о случившемся, однако принятое решение назвали "единственно правильным" в сложившейся ситуации.

"С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!", - говорится в обращении к фанатам.

"CorUNOvirus" - слово, которое связывает название конкурсной композиции "Uno" и эпидемию коронавируса COVID-19, которая сейчас бушует в мире.

Напомним, группа Little Big была образована в Санкт-Петербурге. Коллектив дает концерты в России и Европе. Ранее, солист группы Little Big Илья Прусикин сообщил, что они не ожидали положительного ответа на их заявку на международный конкурс "Евровидение". По словам музыканта, Little Big решили отправить заявку "по приколу".

Международный песенный конкурс "Евровидение", должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако его отменили, поскольку ситуация с коронавирусом в европейских странах будет оставаться неопределенной в ближайшие месяцы. Организаторы не уверены, что успеют сделать все необходимое для проведения такого масштабного мероприятия. Кроме того, перенос сроков, уменьшает количество времени, за которое страна-победитель должна будет подготовиться к конкурсу в следующем году.

Добавим, что в Европе число умерших от коронавируса превысило 3,4 тыс. и стало больше, чем в Азии, при меньшем числе заболевших.

Всего в мире заболели более 204 тыс. человек, из них в Европе - чуть более 80 тыс., как в Китае (всего в Азии 108 тыс.). Однако смертность в Европе выше. Так, в Италии, где заболело больше всего людей, смертность составила 8%. В Китае - 4%.