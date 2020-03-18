Совет Воронежской городской думы назначил заседание на 25 марта. Парламентарии рассмотрят 25 вопросов.

Накануне состоялся совет Воронежской городской думы, Как передает корреспондент Накануне.RU. На заседании совете депутаты назначили очередное заседание на 25 марта текущего года. Был сформирован проект повестки дня предстоящего заседания городского парламента, в нем значится 25 вопросов, в том числе и отчет главы городского округа город Воронеж Вадима Кстенина за 2019 год.

Народным избранникам предстоит серьезно поработать. Среди основных вопросов, которые будут рассмотрены на предстоящем заседании городской думы Воронежа - отчет начальника УМВД России по городу Воронежу об итогах оперативно-служебной деятельности за минувший год. Также в повестке ряд пунктов, касающихся вопросов распоряжения муниципальной собственностью и имуществом.

На заседании совета думы Контрольно-счетная палата города Воронежа предоставила для рассмотрения на совместном заседании постоянных комиссий городского парламента перечень материалов проверок КСП.

Депутатам предстоит изучить отчеты по результатам проверки, оценить результативность использования бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальных программ «Развитие культуры» и «Обеспечение коммунальными услугами населения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2018-2019 гг.

Еще один важный вопрос, который будут анализировать городские парламентарии, касается отчета о результатах проверки результативности реализации проекта «Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки фасадов зданий в центральной части городского округа». Депутатский корпус Воронежской городской думы уделит особое внимание законности и результативности использования бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В ходе обсуждения на совете думы было решено перенести на следующее заседание рассмотрение итогового отчета о деятельности КСП Воронежа в 2019 году.

«Мы должны уделить самое пристальное внимание отчетам Контрольно-счетной палаты, - подчеркнул председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев. – Необходимо время, чтобы тщательно изучить предоставленную информацию. Ведь финансовый контроль – важнейшая составляющая эффективного расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества».