28 Сентября 2020
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Политика За рубежом
коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: t.me/notgood009

Европа обогнала Азию по числу смертей от коронавируса

В Европе число умерших от коронавируса превысило 3,4 тыс. и стало больше, чем в Азии, при меньшем числе заболевших.

Всего в мире заболели более 204 тыс. человек, из них в Европе - чуть более 80 тыс., как в Китае (всего в Азии 108 тыс.). Однако смертность в Европе выше. Так, в Италии, где заболело больше всего людей, смертность составила 8%. В Китае - 4%.

Интересно, что и в этих условиях Запад обвинил Россию в информационной кампании против Запада под предлогом коронавируса. Якобы Россия стремится посеять панику в Европе и "обострить кризис здравоохранения в западных странах". Об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий, передает Reuters.

Напомним, в России заболевание подтверждено у 147 человек.

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Европа обогнала Азию по числу смертей от коронавируса

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Теги: коронавирус, Европа, смертность



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