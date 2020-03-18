28 Сентября 2020
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Евровидение-2020 (2019) | Фото: Eurovision Song Contest

Евровидение отменили из-за коронавируса

Международный песенный конкурс "Евровидение", который должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме отменен из-за коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте конкурса, передает корреспондент Накануне.RU."

Организаторы сообщают, что за последние несколько недель изучили множество альтернативных вариантов, чтобы "позволить песенному конкурсу Евровидение идти вперед". Отмечается, что перенести мероприятие невозможно, поскольку ситуация с коронавирусом в европейских странах будет оставаться неопределенной в ближайшие месяцы. Организаторы не уверены, что успеют сделать все необходимое для проведения такого масштабного мероприятия. Кроме того, перенос сроков, уменьшает количество времени, за которое страна-победитель должна будет подготовиться к конкурсу в следующем году.

"Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе – а также ограничения, введенные правительствами участвующих вещательных компаний и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать проведение прямого эфира, как планировалось. Мы очень гордимся тем, что Евровидение каждый год, без перерыва, на протяжении последних 64 лет объединяет зрителей, и мы, как и миллионы поклонников во всем мире, крайне опечалены тем, что оно не может состояться в мае", - говорится в тексте сообщения.

Дистанционно организовать конкурс невозможно, потому что он "не будет соответствовать ценностям и традициям мероприятия".

EBU, NPO, NOS, AVROTROS и город Роттердам продолжат разговор о проведении конкурса песни Евровидение в 2021 году.

Напомним, от России участие в конкурсе должна была принимать группа Little Big. Ранее, солист группы Little Big Илья Прусикин сообщил, что они не ожидали положительного ответа на их заявку на международный конкурс "Евровидение".

По словам музыканта, Little Big решили отправить заявку "по приколу". "Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля", — отметил Прусикин.

Группа Little Big была образована в Санкт-Петербурге. Коллектив дает концерты в России и Европе.

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Евровидение отменили из-за коронавируса

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Теги: Little Big, Евровидение, коронавирус, отмена конкурса



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