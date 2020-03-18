Глава "Уралхима" прошёл тест на коронавирус, результат - бизнесмен здоров

Председатель совета директоров "Уралхим", заместитель председателя совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин получил результаты теста на коронавирус. Они – отрицательные, сообщили Накануне.RU в "Уралхиме".

Мазепин стал первым крупным российским бизнесменом, который пошёл на добровольные клинические исследования, чтобы исключить заражение COVID-2019 в ходе заграничных командировок и встреч с представителями ряда европейских стран. До получения результатов исследования Мазепин самоизолировался.

Компания опровергла информацию о том, что бизнесмен мог заразиться от своего сына Никиты (личных контактов между ними не было) или от иных лиц, у которых было подтверждено заболевание.