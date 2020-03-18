Житель Казахстана отправится в СИЗО в Кургане за то, что сунул взятку инспектору ГИБДД

Житель Казахстана отправился в СИЗО за попытку дачи взятки сотруднику полиции.

Фуру под управлением 39-летнего мужчины задержали на улицах Куртамыша - мужчина не смог показать страховой полис и тахограф, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Чтобы избежать административного штрафа, водитель попытался передать инспектору ДПС несколько денежных купюр, однако ему помешал другой сотрудник ГИБДД.

Сейчас уголовное дело передано в суд.