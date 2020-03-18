28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

855 человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Свердловской области

855 человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Свердловской области. Эта информация была озвучена сегодня на совместном брифинге главы управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских и заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Роспотребнадзор проверяет торговые центры на соблюдение режима дезинфекции. Организована дезинфекция на транспорте Екатеринбурга и Свердловской области. А также дезинфицироваться будет международный транспорт.

Для метро, железнодорожного вокзала, аэропорта и автовокзалов Екатеринбурга закупят около 50 тепловизоров. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Роспотребнадзор будет разбираться с теневой торговлей медицинскими масками. Ситуация во многом накручена, при том, что маски не первый и даже не второй метод борьбы с вирусом, считают чиновники.

Также они предостерегли от тиражирования неофициальной информации по подтверждению случаев коронавируса. Актуальную информацию публикуют только на сайте федерального Роспотребнадзора. Новосибирский институт "Вектор", который проводит исследования анализов, сообщает полученные результаты только в это ведомство.

 

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855 человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Свердловской области

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Теги: коронавирус, карантин, наблюдение, дезинфекция



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