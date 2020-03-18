Свердловский губернатор и глава СвЖД договорились о развитии "городской электрички"

Сегодня, 18 марта, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, до начала церемонии подписания Куйвашев и Колесников провели рабочую встречу, в ходе которой детально обсудили направления взаимодействия. Губернатор признался, что он рассчитывает, что в рамках соглашения будут реализованы новые крупные инвестиционные проекты.

"Созданы новые рабочие места, обеспечены дальнейшее развитие скоростного железнодорожного сообщения на территории региона, рост грузоперевозок, повышена комфортность и безопасность пассажирских перевозок", - отметил Евгений Куйвашев.

В числе перспективных совместных проектов глава региона назвал развитие "городской электрички". Планируется, что она обеспечит транспортную доступность таких районов Екатеринбурга, как Академический, Широкая речка, Кольцово и другие.