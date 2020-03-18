Череповчанин в списке победителей специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
конкурс лидеры россиия (2020) | Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

Череповчанин в списке победителей специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»

Череповчанин Юрий Николаев (АО «Северсталь Менеджмент») стал одним из 30 победителей специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», передает корреспондент Накануне.RU. В прошедших накануне полуфинале и финале конкурса соперничали более 200 человек из 52 регионов России.

Решающие испытания проходили в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС»,сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области. Специализация «Наука» была одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России» в 2020 году. Задача состязаний — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны.

конкурс лидеры россиия(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

Для победителей открываются более, чем интересные кадровые перспективы - возможность занять управленческие позиции в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ, в министерстве науки и высшего образования РФ и региональных профильных Министерствах, руководящие должности в ведущих вузах, научных организациях, корпоративном секторе. 10 победителей специализации, вышедшие в суперфинал, в дополнение получат образовательный грант в миллион рублей. Это участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской и Нижегородской областей, а также Пермского, Приморского и Красноярского краев.

Среди главных судей конкурса были помощник Президента РФ, куратор специализации «Наука», наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» Валерий Фальков, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» Алевтина Черникова и другие эксперты.

«В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером», — сказал Валерий Фальков на итоговом мероприятии.

Всего в этом году на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Череповчанин в списке победителей специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: конкурс лидеры россии, северсталь, череповчанин юрий николаев, победители специализации «Наука»



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети