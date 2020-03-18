Олег Дубровин покидает пост председателя общественной палаты Челябинской области

В связи с переходом в ОП РФ Дубровин сложил полномочия председателя региональной Общественной палаты, но остается ее членом.

Олег Дубровин делегирован от Челябинской области в Общественную палату РФ. Соответствующее решение принято на заседании ОП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной ОП.





