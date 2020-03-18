28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

Свердловским школам разрешили очно учить детей во время карантина

Свердловским школам разрешили самим принимать решение об организации учебного процесса на время действия особых мер профилактики коронавируса. Об этом на брифинге рассказал заместитель губернатора Павел Креков, передает корреспондент Накануне.RU.

Если учебное заведение примет решение не приостанавливать обучение, то оно будет обязано вести утренний мониторинг температуры приходящих детей, проводить дезинфекцию помещений и так далее.

Такие послабления делаются из-за семей, в которых не с кем осатвить ребенка дома на время карантина. Таких детей не слишком много, но именно для них Роспотребнадзор оставил решение о дистанционном обучении на усмотрение школ

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Свердловским школам разрешили очно учить детей во время карантина

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Теги: школа, карантин, коронавирус



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