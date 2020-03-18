Свердловским школам разрешили очно учить детей во время карантина

Свердловским школам разрешили самим принимать решение об организации учебного процесса на время действия особых мер профилактики коронавируса. Об этом на брифинге рассказал заместитель губернатора Павел Креков, передает корреспондент Накануне.RU.

Если учебное заведение примет решение не приостанавливать обучение, то оно будет обязано вести утренний мониторинг температуры приходящих детей, проводить дезинфекцию помещений и так далее.

Такие послабления делаются из-за семей, в которых не с кем осатвить ребенка дома на время карантина. Таких детей не слишком много, но именно для них Роспотребнадзор оставил решение о дистанционном обучении на усмотрение школ