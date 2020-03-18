В Вологодской области определили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о новых решениях по предотвращению распространения в регионе опасной коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU. В ходе расширенного заседания регионального оперативного штаба было объявлено, что с 18 марта по 01 апреля 2020 года в Вологодской области на досрочные двухнедельные каникулы уходят школы, приостанавливается деятельность учреждений допобразования, а колледжи и техникумы переходят на дистанционное обучение.

В Вологодской области запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек и любых культурно-массовых и спортивных мероприятий вне зависимости от числа участников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в соответствии с постановлением правительства области от 17 марта 2020 года № 250, кроме изменений в сфере образования, в связи с введением вынужденных каникул работодателям рекомендовано проявить лояльное отношение к сотрудникам предприятий и организаций, чьи дети нуждаются в дополнительном уходе.

Во всех школах региона будет проведена дезинфекция всех помещений. Детские сады Вологодской области продолжают функционировать, но, если родители захотят, чтобы ребенок оставался дома, то они могут обратиться к руководству детсадика и проинформировать об этом.

Также, согласно постановления правительства Вологодской области, в регионе создаются три центра методической поддержки педагогических работников: для учителей - горячая линия: (8172)75-30 20, для педагогов в дополнительного образовании открыта горячая линия: (8172) 28-60-80, (8172) 28-69-10, (8172) 28-69-00, а для учителей по работе с одаренными детьми на - горячая линия: (8172) 23-96-64, (8172) 23-96-65.

На сайте РЦДО и Центра «Импульс» размещена информация о конкурсах и заочных школах, которые пройдут в дистанционной форме в каникулярный период. Кроме того, педагоги могут пользоваться информационными ресурсами: «Учи.ру»; «Я – класс»; «Лекториум»; «Фоксфорд», «Яндекс.Учебник»; Медиатека «Просвещение»; Издательство «Академкнига/Учебник».

Дистанционная работа со школьниками будет организована через группы "ВКонтакте", которые имеют все организации дополнительного образования области. Досрочный период ЕГЭ переносится на основной , как и по всей стране. Как известно, Федеральной службой в сфере образования и науки Российской Федерации принято решение о переносе сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с досрочного периода на основной период экзаменов с 25 мая по 29 июня. Это будет сделано без ущерба для сдающих экзамен и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения. Будет организована перерегистрация участников досрочного периода на основной период экзаменов и работа по проведению необходимых организационных мероприятий. Материалы для подготовки к ЕГЭ можно взять на открытом ресурсе ФИПИ – http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11 .

По всем вопросам жители Вологодской области могут обращаться на областную горячую линию ЕГЭ- (8172) 71-36-46 . Департамент образования Вологодской области ведет ежедневный мониторинг за реализацией программ колледжами и техникумами области, горячая линия: (8172) 23-01-01 (доб. 2015; 2017), график работы «горячей линии» – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:00 до 17:00 часов