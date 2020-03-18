Теперь перевозчик обязан заплатить в пользу женщины 30 тыс. руб.

"Суд, оценив характер и степень нравственных страданий женщины, обстоятельства причинения вреда здоровью, удовлетворил иск прокурора в полном объеме", - отметили в надзорном ведомстве.

Перевозчик по закону обязан соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов.

Водитель начал движение и допустил падение пассажирки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Осенью 2016 года женщина 1972 года рождения получила травмы в автобусе.

За травму женщины в автобусе, полученную более трех лет назад, курганский перевозчик заплатит штраф





