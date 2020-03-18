Таксист, подвозивший больную коронавирусом в Екатеринбурге, найден. Другим его пассажирам не стоит опасаться заражения

В Екатеринбурге установлен таксист, подвозивший из аэропорта девушку, заболевшую коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

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Водитель найден и отправлен под наблюдение. Главный санитарный врач региона отметил, что пассажирам, ездившим с этим таксистом, не нужно опасаться заражения. По его словам, носитель вируса становится заразным на четвертые сутки заболевания, а активно распространяет коронавирус только с 10-ого дня.

Напомним, девушка, вернувшаяся в Екатеринбург из Италии, привезла в столицу Урала коронавирус. Девушка сама обратилась на горячую линию и была госпитализирована в 40-ю больницу. Контактные с ней горожане взяты под наблюдение.