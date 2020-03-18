Из больницы выписан один из пострадавших в пермском хостеле "Карамель"

Один из пострадавших в пермском мини-отеле "Карамель" выписан из больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Еще один пострадавший остается на лечении. Его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. В больнице также остается женщина, которую ранее перевели на лечение в Москву.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.