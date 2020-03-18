Власти США собираются выплатить всем американцам по тысяче долларов или больше

Американцы могут получить в качестве единоразовой выплаты чеки на $1000 или больше. Такое предложение высказал сенатор Митт Ромни, и инициатива уже получила одобрение Дональда Трампа, конгрессменов и экономического блока администрации, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что идея вызвала солидарность в политических кругах. Якобы эта мера поможет рядовым гражданам избежать банкротств и защитит экономику от рецессии.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Трамп предложил направить выплаты всем взрослым американцам в ближайшие две недели.

Идея не нова. США дважды в истории проводили подобные выплаты. Один раз во время кризиса 2008 года – тогда все взрослые американцы получили чеки на сумму от $300 до $600 (плюс $300 на ребенка), в 2001 году большая часть американцев получила чеки на $300.