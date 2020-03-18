28 Сентября 2020
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Игорь Володин (2018) | Фото: Накануне.RU

Спикер ЕГД Володин в третий раз обратится в полицию из-за аккаунта в ФБ - заявляет о краже паспортных данных

Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в третий раз обратится в правоохранительные органы для блокировки своего фейкового аккаунта в социальной сети "Фейсбук". О подготовке нового обращения в правоохранительные органы политик рассказал журналисту Накануне.RU.

"Мои политические враги похитили мои паспортные данные для того, чтобы меня очернять. С помощью этих сведений обо мне они зарегистрировали страницу в социальной сети "Фейсбук". Теперь это создает проблему для администрации социальной сети. Админы отвечают, что именно поэтому не могут прекратить действие этой страницы", - отметил Володин.

Напомним, что ненастоящая страница председателя думы появилась почти полгода назад. На странице периодически появляются странные посты, транслирующие недостоверные заявления политика. В начале марта Володин обращался в полицию второй раз.

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Спикер ЕГД Володин в третий раз обратится в полицию из-за аккаунта в ФБ - заявляет о краже паспортных данных

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Теги: Игорь Володин, фейк-аккаунт, полиция



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