28 Сентября 2020
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

К 9 мая в Нижневартовске появятся флаги, фотозоны и арт-объекты

Нижневартовск к юбилею Победы в Великой Отечественной войне украсят флагами, фотозонами, арт-объектами. Автотранспортные предприятия уже начали украшать автобусы к 9 мая, создавая праздничную атмосферу, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Дорожное освещение на всей протяженности маршрута парада Победы украсят праздничными флагами. На перекрестке улиц Ленина и маршала Жукова установят кубы с портретами героев Великой Отечественной войны – это новшество юбилейного года. Все элементы праздничного оформления сконцентрируются по маршруту следования парада.

За прошлый год на улицах города было установлено 15 новых автобусных павильонов. Все они оборудованы специальными лайт-боксами, в которых разместят символику, посвященную 75-летию Великой Победы, и исторические факты. На площади Нефтяников обустроят праздничную фотозону. Украшения и декоративные конструкции будут выполнены в соответствии с единым брендбуком, который находится в открытом доступе. Желающие могут ознакомиться с рекомендациями по украшению квартир и торговых павильонов.

"Маршрут парада Победы останется традиционным: точка сбора – на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников, поворот на проспект Победы через площадь Нефтяников, возложение цветов к памятнику Воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Сейчас проводятся переговоры с предпринимателями, которые владеют раритетной техникой военных времен. Из неё планируется сформировать традиционную выставку на месте бывшей автостанции, располагавшейся напротив ДК "Октябрь"", - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

В рамках подготовки к торжествам, посвященным юбилею Победы, по поручению главы города Василия Тихонова в прошлом году прошёл капитальный ремонт памятника Воинам-землякам и площади перед ним. Он включал замену асфальта и освещения. На входе в парк Победы к празднику будет оборудована входная группа в виде звезды.

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К 9 мая в Нижневартовске появятся флаги, фотозоны и арт-объекты

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Теги: юбилей Победы, подготовка, Максим Коротаев, Василий Тихонов



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