Мэр Екатеринбурга отправил на карантин начальника управления культуры, который вернулся из-за границы

Распоряжением мэра Екатеринбурга Александра Высокинского начальник управления культуры города Илья Марков отправится на карантин. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пресс-конференции заявил заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, Высокинский принял это решение буквально час назад. Марков приехал из-за границы.

Напомним, в Екатеринбурге выявлен первый случай заболевания коронавирусом - женщина вернулась из Италии. Сегодня СМИ сообщали о нескольких новых случаях, однако власти это опровергли.