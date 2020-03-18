Строители Юго-Восточной хорды в Москве снесли забор вокруг радиоактивного могильника, - активисты

После вчерашнего столкновения ОМОНа и активистов на склоне у Московского завода полиметаллов (МЗП) на месте предполагаемого возведения Юго-Восточной хорды начались строительные работы. Об этом сообщает сообщество активистов, выступающих против возведения магистрали.

"Обещания держать активистов в курсе событий не сдержаны, никаких экспертиз не проведено. Неравнодушные москвичи боятся, что зараженный (радиацией – прим. ред.) грунт будут вывозить обычными экскаваторами", - говорится в сообщении активистов в группе во "ВКонтакте".

По их данным, забор вокруг могильника МЗП разрушает тяжелая техника, кто ведет работы выяснить не удается.

Напомним, в январе 2020 года активисты организовали круглосуточное дежурство возле склона Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Они пытаются помешать строительству Юго-Восточной хорды (часть новой 36-километровой трассы). Ещё в апреле 2019 года эксперты "Радона" и МЧС в ходе инспекции склона по просьбе жителей обнаружили очаги радиоактивного загрязнения.

Сегодня утром пятеро активистов получили повестки на допрос — из-за, якобы, порчи датчика, установленного ФГУП "Радон", сообщается в группе.

Сейчас у склона так. Фото: vk.com/pnparh