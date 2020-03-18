Кинотеатры в Екатеринбурге будут закрыты на время действия особых коронавирусных мер

В Екатеринбурге закроют кинотеатры на время действия дополнительных мер профилактики коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Исключение составят кинотеатры, которые имеют маленькие залы, либо введут ограничение по количеству билетов, проданных на конкретный сеанс.

Напомним, в числе мер, введенных указом губернатора, ограничение по численности массовых мероприятий до 50 человек. Это скажется на концертах, шоу, работе кинозалов и других городских мероприятиях.