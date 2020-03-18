Удаляй: Собянин хочет, чтобы "из дома" работали до 30% московских офисных сотрудников

Сергей Собянин обратился в своем блоге к столичным работодателям. Он просит последовать примеру госучреждений и перевести всех сотрудников, каких только можно, на удаленную работу.

Читайте также: За сутки в России выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

"Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией", - написал мэр.

Он предложил бизнесменам делиться опытом принятых решений с администрацией города, чтобы та могла распространять лучше практики на другие организации.

"Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на "удаленку" 15-30% офисных работников", - отметил Собянин и добавил: "Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет".