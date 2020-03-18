На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту предоставления сироте непригодного жилья

В Еманжелинском районе возбуждено уголовное дело по факту предоставления сироте непригодного для проживания жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, чиновники мэрии предоставили гражданину, из числа детей-сирот, в 2014 году жилье, непригодное для проживания.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица.