Екатеринбург не закроют на карантин. Пока непонятно, как это сделать

Екатеринбург и Свердловскую область не закроют на карантин. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Каких-либо разговоров о закрытии отдельно взятых регионов пока не может быть. Этот вариант не рассматривается. Если кто-то подскажет мне, как это сделать физически, мы, может, подумаем", - отметил чиновник.

Ранее, напомним, муссировались слухи о возможном "закрытии" Москвы, однако и их пока опровергает столичное руководство.