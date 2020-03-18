Коронавирус нашли у депутата Рады. В Киевской области ввели режим ЧС

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР Украина
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Коронавирус нашли у депутата Рады. В Киевской области ввели режим ЧС

Минздрав Украины заявил, что депутат Рады Сергей Шахов заболел коронавирусом.
Читайте также:

Сегодня в соцсетях уже ходили слухи о болезни Шахова, но тот опровергал, говоря, что панику разгоняют специально. Днем он уже подтвердил свое заболевание.

В Киевской области местная администрация объявила режим чрезвычайной ситуации. А командование ВСУ даже отменило весенний призыв. Ранее режим ЧС был введен в Житомирской и Черновицкой областях.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль призвал побыстрее разработать законопроект, который позволит органам власти делегировать свои полномочия другим органам власти для принятия критически важных и срочных решений. В итоге Минюсту поручено разработать закон о наделении президента правом объявлять чрезвычайное положение без Верховной рады, если та не может работать.

Напомним, на Украине с 12 марта действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам. Принятые меры привели к транспортному коллапсу в Киеве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Коронавирус нашли у депутата Рады. В Киевской области ввели режим ЧС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети