Коронавирус нашли у депутата Рады. В Киевской области ввели режим ЧС

Минздрав Украины заявил, что депутат Рады Сергей Шахов заболел коронавирусом.

Сегодня в соцсетях уже ходили слухи о болезни Шахова, но тот опровергал, говоря, что панику разгоняют специально. Днем он уже подтвердил свое заболевание.

В Киевской области местная администрация объявила режим чрезвычайной ситуации. А командование ВСУ даже отменило весенний призыв. Ранее режим ЧС был введен в Житомирской и Черновицкой областях.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль призвал побыстрее разработать законопроект, который позволит органам власти делегировать свои полномочия другим органам власти для принятия критически важных и срочных решений. В итоге Минюсту поручено разработать закон о наделении президента правом объявлять чрезвычайное положение без Верховной рады, если та не может работать.

Напомним, на Украине с 12 марта действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам. Принятые меры привели к транспортному коллапсу в Киеве.