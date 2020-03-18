Пока информация о новых случаях коронавируса в Екатеринбурге не подтверждена, - Креков

Информация о новых случаях коронавируса в Екатеринбурге не подтверждена, заявил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы говорим о том, что пришло после всех проверок в новосибирской лаборатории. Пока Новосибирск подтвердил только один случай. Все остальные варианты мы только предполагаем", - расплывчато ответил чиновник, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предвосхищать исход я не буду. Скажу только то, что все подозрительные случаи уже направлены в лабораторию", - рассказал он.

Напомним, ранее в городских СМИ появилась неподтвержденная информация о нескольких новых случаях заболевания. Накануне стало известно о первом подтвержденном случае в Екатеринбурге. Заболевшая девушка сама обратилась на горячую линию и сообщила о проявившихся у нее после поездки симптомах.