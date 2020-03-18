28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

800 тестов в сутки. В Свердловской области будут открыты дополнительные лаборатории для проверки анализов на коронавирус

В Свердловской области будут открыты дополнительные лаборатории для проверки анализов на коронавирус.

Как сообщил на сегодняшнем брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков, они будут работать в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам чиновника, будут работать центральная клиническая лаборатория в Екатеринбурге и центральная в Нижнем Тагиле. Институт вирусных инфекций также на очереди. Мощность совокупности дополнительных лабораторий должно составить около 800 проверок в сутки.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, расширение сети лабораторий анонсировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его спросили, почему в России работает только одна - новосибирская - лаборатория. "Нет, не одна. Лаборатории делают уже в нескольких городах анализы. Поэтому здесь поступательно, достаточно быстро расширяется сеть этих лабораторий. Она уже не одна", - ответил Песков, но не указал, где расположены другие и сколько их.

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800 тестов в сутки. В Свердловской области будут открыты дополнительные лаборатории для проверки анализов на коронавирус

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Теги: лаборатория, коронавирус, анализы



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