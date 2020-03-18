Роскомнадзор пригрозил СМИ отзывом лицензий за распространение фейков о коронавирусе

Роскомнадзор предупредил СМИ о возможности применения "самых жестких мер" к тем, кто будет распространять фейковые новости о коронавирусе COVID-19.

"Вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве сообщили, что круглосуточно мониторят "все СМИ, социальные сети, видеохостинги <…> на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации".

Часть самых распространенных фейков связана с мифом о том, что власти скрывают реальное число заболевших, при этом сами, якобы, знают его. Другой род фальшивых новостей касается средств борьбы с коронавирусом, например, сообщалось, что вирус можно устранить алкоголем/водкой, а в соцсетях ходило фейковое сообщение о распылении дезинфицирующих средств с вертолетов. Отдельную панику вызвали сообщения о том, что в Москве может быть введено чрезвычайное положение с комендантским часом.