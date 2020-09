Футболисты запустили в соцсетях новый челлендж, где чеканят туалетной бумагой вместо мяча

Напомним, что сейчас в изоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19 находится почти весь европейский футбол. Многих игроков клубы отправили на домашний карантин. В это время они пытаются найти себе развлечение, не забывая при этом о тренировках.

Суть челленджа, как пишет "Спорт Экспресс", сперва заключалась в выполнении двух одновременных действий: набивание мяча в течение 20 секунд и намыливания рук мылом. Но после начали появляться вариации с набиванием бумажных полотенец и туалетной бумаги вместо мяча. А футболисты начали бросать вызов друг другу.

Так, к акции присоединились защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, бывшие игроки в лице легенд "Ливерпуля" Стивена Джеррарда и "Ромы" Франческого Тотти, а также многие-многие другие.

😎 The gaffer showing us all how it is done over on his Instagram.



Send us your best effort! #toiletpaperchallenge pic.twitter.com/ljuGp5XuQP